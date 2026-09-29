El Manchester City atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente después de que una Comisión independiente determinara que el club incurrió en infracciones de las normas financieras de la Premier League durante un periodo de nueve temporadas. En medio de este escenario, el CEO de la competición, Richard Masters, calificó el proceso como un caso de enorme trascendencia para el fútbol inglés.

“Manchester City sistemáticamente ha roto las reglas de la Premier League por casi una década”, comenzó diciendo Masters, para luego añadir: “Este caso disciplinario y esta decisión, será el más significativo en toda la historia de la Premier League”.

La resolución todavía no supone el final del procedimiento. El Manchester City tiene derecho a presentar una apelación y, de acuerdo con la información proporcionada, cuenta hasta el 2 de octubre para ejercer ese derecho.

Manchester City (Foto: EFE)

¿De qué fue declarado culpable el Manchester City?

La Comisión independiente concluyó que el Manchester City incurrió en infracciones relacionadas con sus obligaciones financieras y con su colaboración durante la investigación de la Premier League. El proceso abarcó hechos correspondientes a las temporadas comprendidas entre 2009/10 y 2017/18.

Entre los hallazgos señalados se encuentran contratos considerados “ficticios” con determinados socios comerciales, que, según la Comisión, habrían permitido presentar de manera artificial mayores ingresos y reducir costos.

La Comisión también concluyó que el club presentó información financiera incorrecta y que ocultó a sus auditores y a los organismos reguladores el verdadero estado de sus finanzas.

Otro de los puntos señalados en la resolución está relacionado con el cumplimiento de las normas financieras. Según la Comisión, el Manchester City incumplió de manera significativa tanto los límites establecidos por la Premier League como aquellos correspondientes a la UEFA.

El expediente también incluye infracciones relacionadas con la cooperación del club durante la investigación. De las cuatro infracciones alegadas por la Premier League en este apartado, tres fueron confirmadas por la Comisión independiente.

La investigación se inició años atrás y desembocó en la presentación de más de un centenar de acusaciones contra el conjunto inglés. El Manchester City ha mantenido su rechazo a las acusaciones y ahora tiene la posibilidad de recurrir el fallo.

💣🚨 𝗨𝗟𝗧𝗜𝗠𝗔 𝗛𝗢𝗥𝗔: El CEO de la Premier League, Richard Masters:



"Manchester City sistemáticamente ha roto las reglas de la Premier League por casi UNA DÉCADA”.



"Este caso disciplinario y esta decisión, será el más significativo en toda la HISTORIA de la Premier… pic.twitter.com/oHzJYfg6lQ — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) September 29, 2026

¿Qué puede pasar ahora con el Manchester City?

Por el momento, no existe una sanción definitiva publicada como consecuencia de estos hallazgos. El siguiente paso corresponde al proceso de apelación que puede iniciar el Manchester City.

Entre las sanciones que contempla el reglamento de la Premier League se encuentran diferentes medidas disciplinarias, pero cualquier castigo concreto dependerá de las siguientes etapas del procedimiento y de las decisiones que adopten los órganos correspondientes.

La Premier League, por su parte, ha señalado que su intención es que el proceso completo, incluida cualquier apelación y la publicación de las decisiones pertinentes, concluya lo antes posible.

🚨 MAJOR BREAKING: Premier League confirm an independent Commission has found Manchester City GUILTY OF ALL CHARGES related to serious breaches of the Premier League’s financial rules over a nine-season period, and the majority of charges in relation to its failure to co-operate… pic.twitter.com/DBPrMnvVL3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 29, 2026

Un proceso que puede marcar un precedente en Inglaterra

El caso ha adquirido una dimensión especial por la cantidad de acusaciones, el periodo investigado y el alcance de las conclusiones de la Comisión independiente. La resolución llega después de un prolongado proceso que comenzó con una investigación de la Premier League y posteriormente derivó en las acusaciones formales contra el club.

Por ahora, el Manchester City afronta la siguiente etapa del procedimiento con la posibilidad de apelar. La eventual sanción, si corresponde después de que concluya el proceso, será un asunto posterior al fallo sobre las infracciones.

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