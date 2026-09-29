CEO de la Premier League, Richard Masters. Foto: @Mercado_Ingles
CEO de la Premier League, Richard Masters. Foto: @Mercado_Ingles
Por Redacción EC

El Manchester City atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente después de que una Comisión independiente determinara que el club incurrió en infracciones de las normas financieras de la Premier League durante un periodo de nueve temporadas. En medio de este escenario, el CEO de la competición, Richard Masters, calificó el proceso como un caso de enorme trascendencia para el fútbol inglés.

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