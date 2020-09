Este fin de semana el Manchester City volvió a caer. Leicester City goleó por 5-2 en la jornada 3 de la Premier League, en un partido donde solo quedó demostrado que, pese a las grandes inversiones de los ‘citizens’, el equipo aún es débil, y que cuestiona los 400 millones de euros gastados en una retaguardia que ofrece sospechas. Hace dos meses, tras caer en Lisboa De Bruyne afirmaba: “Otro año, siempre la misma historia”. ¿Ocurrirá lo mismo esta temporada?

Lo cierto es que se necesitan variaciones en el equipo, pero traer un nuevo jugador resulta casi imposible, luego de las millonarias compras que ha realizado el club para para reforzar una demarcación en la que su técnico, Josep Guardiola, no consigue el rendimiento que desea desde hace 5 años. La última incorporación ha sido la de Ruben Dias del Benfica, quien ahora viste la celeste a cambio de 68 millones de euros, según Transfermarkt. Se trata, además, del quinto futbolista que llega al club para reforzar la defensa.

En la misma línea, llega Nicolás Otamendi, valorado en 15 millones de euros. Su contratación se suma al del neerlandés Nathan Aké (25 años), quien durante esta campaña ha resaltado en el once ideal. En su caso, el City abonó 45,3 millones de euros al Bournemouth. También está John Stones (26 años) contratado en el 2016 a cambio de 55,6 millones de euros y Aymeric Laporte (26 años) traspasado por el Athletic Club en el mercado de invierno en 2018 por 65 millones.

Fútbol Internacional: los fichajes más caros de Guardiola desde que llegó al Manchester City | VIDEO

Pero no son los únicos. Benjamin Mendy, Kyle Walker, Danilo da Silva, Angeliño y Joao Cancelo también llegaron con el ‘Pep’. Por su parte, Mendy entre una lesión y otra, no ha dado la talla. Danilo apenas estuvo un año y Angeliño no ha podido demostrar que puede tener una oportunidad en Manchester. Cancelo no ha tenido continuidad por más que se adapte a más de una posición.

APROBADOS

De los 9 jugadores tan solo Laporte y Walker justifican el precio que se desembolsó. Ambas defensas le han dado jerarquía al City. El resto se ha quedado a medias y representa un dolor de cabeza para Guardiola, que tras invertir 400 millones de euros en la retaguardia sigue sin encontrar la solvencia que se le tiene que exigir a un candidato a ganar la Premier y a dar el salto en la Champions.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...

VIDEO RECOMENDADO

Los partidos que le faltan a Universitario en la Fase 1 de la Liga 1 (Fútbol en América)