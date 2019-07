Manchester City fichó al español Rodrigo, el recambio de Fernandinho

Manchester City, actual campeón de la Premier League, anunció este jueves el fichaje del centrocampista español Rodrigo Hernández 'Rodri', procedente del Atlético Madrid, por cinco temporadas.

Rodri, de 23 años, se convirtió oficialmente en jugador del City un día después de que el club español revelara que se había pagado su cláusula de rescisión de 70 millones de euros.

"Manchester City está encantado en anunciar el fichaje del centrocampista español Rodri", informó el club en un comunicado en su sitio internet.

City no confirmó la cifra del traspaso, pero el valor de la cláusula de rescisión eclipsa los 66 millones de euros que el club inglés pagó al Leicester por el internacional argelino Riyad Mahrez el pasado año.

"Lo que el Manchester City ha logrado en los dos últimos años ha sido asombroso y estoy ansioso por formar parte de una plantilla con tanto talento", afirmó el jugador español en el sitio internet del club.

"No es solo los títulos que han ganado, sino la forma en que lo han hecho, jugando un fútbol de ataque todo el tiempo. Es un estilo que me gusta, igual que los objetivos del club", añadió el ya ex centrocampista del Atlético Madrid.

La marcha de Rodri asegurará un considerable beneficio para el Atlético, que gastó 20 millones de euros la pasada temporada en traerlo del Villarreal.

El centrocampista jugó 47 partidos con el Atlético, marcando tres goles, con un equipo que quedó segundo en la Liga.

Con el español, el City encuentra el recambio para el veterano brasileño Fernandinho, de 34 años.

A Rodri se le compara con Sergio Busquets, un centrocampista defensivo descubierto por Pep Guardiola, entrenador actual del City.

"Rodri ha probado su talento. Es joven y tiene las características del jugador que buscábamos", afirmó el director de fútbol del City, Txiki Begiristain.

"Trabaja duro defensivamente, busca la pelota y hace buen uso de ella cuando la tiene. Encaja perfectamente en el esquema del equipo y estamos confiados en que triunfará", añadió el vasco.

Rodri es el segundo fichaje del City después de haber recuperado al lateral izquierdo español Angeliño, del PSV Eindhoven.

(AFP)