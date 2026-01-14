Luego del complicado arranque que tuvo Manchester City en la temporada 2024/25, el club presidido por Khaaldoon Al Mubarak decidió romper el mercado y renovar el camerino con grandes y costosas figuras que, a día de hoy, suman un total de casi 500 millones de euros de inversión.

Manchester City figura en el puesto 9 de la fase liguera de la UEFA Champions League 2025-26 con 10 puntos. | Crédito: Manchester City / Facebook

Tan solo a inicios del 2025, Manchester City ya había gastado 218 millones de euros para poder contratar a jugadores como Omar Marmoush, Abdukodir Khusanov, Nico González y Vitor Reis. Pero para Pep Guardiola todavía seguía siendo insuficiente.

A mediados del 2025 llegaron más incorporaciones como Gianluigi Donnarumma, Rayan Cherki, Tijjani Reijnders, James Trafford y Sverre Nypan. Pero eso no fue todo porque para inicios del 2026 han incorporado a una pieza más: Antoine Semenyo proveniente de Bournemonth Por 73,7 millones de euros.

Con esto, el cuadro dirigido por Pep Guardiola suma un gasto de casi 500 millones de euros en esta nueva plantilla en los últimos 12 meses; sin embargo, no ha obtenido ningún título en todo ese tiempo.