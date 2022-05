La Champions League vuelve a ser una deuda para el Manchester City, que por ahora no puede transformar su inversión económica en un título de la máxima competencia europea de clubes. Esta vez, el cuadro inglés fue eliminado por Real Madrid, luego de recibir dos goles en los últimos minutos y caer después en la prórroga, situación que causó grandes críticas contra Pep Guardiola.

El entrenador español ha sido el principal señalado del nuevo fracaso de los ‘Citizens’ y recientemente recibió duras críticas de Patrice Evra. El retirado futbolista brindó un análisis de lo ocurrido con el club celeste para Prime Video y no se guardó nada a la hora de calificar al reconocido técnico.

“Manchester City necesita líderes y Guardiola no quiere jugadores así. No quiere personalidad. Josep es el líder, no tiene a nadie en el campo que le ayude”, fueron las primeras palabras del exjugador del Manchester United.

Luego, Evra comparó la labor del DT en la actualidad y en el pasado: “No puede entrenar a gente con personalidad. Lo hizo en el Barcelona, pero construye equipos para controlar a todos. Cuando las cosas van mal, Pep siempre es quien decide”.

Por otro lado, Patrice también juzgó la forma en que Manchester City busca llegar a la gloria. “Se han equivocado (directiva), es la verdad. Están traumatizados. Me recuerdan al PSG, porque son clubes que se basan en el dinero”, afirmó el recordado lateral francés.

“El Real Madrid también cuenta con dinero, pero tiene una historia detrás; el City solo tiene dinero y los futbolistas van a jugar ahí únicamente por eso. Ofrecen más y por eso los eligen. Luego pueden ganar algunos trofeos, por supuesto”, sentenció Patrice Evra.