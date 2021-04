Sergio Agüero, goleador histórico de Manchester City, se marchará del club al final de la vigente temporada. Entonces, el equipo inglés necesita un reemplazante que esté a la altura del argentino. En la lista de candidatos propuesta por la prensa local, el nombre de Erling Haaland está a la cabeza.

Pese a que restan meses para concluir la campaña, Mino Raiola, representante del delantero, y Alf-Inge Haaland, padre de la estrella, empezaron a escuchar propuestas sobre las condiciones que puedan ofrecer, en principio, Real Madrid y Barcelona. Así, la pareja cercana al joven noruego tiene programada viajar a Inglaterra para reunirse con los clubes que le quieren.

Chelsea y Manchester City parecen ser los siguientes destinos en la agenda del poderoso agente de futbolista y el progenitor del goleador de Borussia Dortmund. No obstante, a días que se produzca una reunión, Pep Guardiola anticipó que los ‘Ciudadanos’ no realizarán una gran inversión de dinero para sustituir al ‘Kun’ Agüero.

“Quiero ser muy claro. Vamos a buscar un reemplazo de Agüero, aunque es casi imposible que alguien iguale los números que ha tenido aquí. Hay muchas opciones de que no fichemos a un delantero para la temporada que viene. Tenemos futbolistas suficientes y tenemos jugadores interesantes en la cantera”, declaró el español en conferencia de prensa.

En la misma línea, Guardiola valoró que, por causa de la pandemia del coronavirus, es complicado salir al mercado a desembolsar grandes cantidades por cualquier futbolista. En ese sentido, el DT admitió de manera implícita que el club no podría atender las demandas económicas que piden por Haaland (180 millones euros) u otro ariete.

“Por la situación que hay en la actualidad, es probable que no fichemos a un delantero. Con los precios actuales es imposible. No lo podemos pagar. Todos los clubes van a sufrir, no vamos a ser una excepción. Tenemos a Gabriel y a Ferran, ya hemos jugado con falso nueve”, declaró el entrenador de Manchester City, en cuya lista de alternativas también aparece Danny Ings de Southampton.