El Manchester City de Pep Guardiola va por más récords

Los enemigos de Pep Guardiola lo señalan por no ganar una Champions sin Messi y en otro club que no sea el Barcelona. Lo acusan de llevar seis intentos fallidos (una con el Barza, tres con el Bayern y dos con el Manchester City). En la trinchera de enfrente, sus seguidores esgrimen que de nueve ligas locales ha obtenido siete y que en la última década no hay técnico que equipare sus 23 coronas (14 con los culés, 7 con los bávaros y 2 con los ‘citizens’).



Todo depende de la vara elegida para medir al estratega catalán. Pero las estadísticas juegan en su equipo, son brutales: ganó el 56% de los 41 torneos que disputó, obtuvo el 73,25% de los puntos en 516 juegos y levantó una copa cada 22 encuentros.



Con la Premier League conquistada el domingo gracias a la derrota del United ante el colero West Bromwich en Old Trafford (0-1), sumada a la Copa de la Liga que obtuvo también esta temporada, la foja de servicios de Pep se engrosó y cambió radicalmente la pobre estadística firmada en su primer año sin copas con los ‘citizens’.



“El City ha ganado porque ha jugado mejor que nadie, porque solo ha perdido dos partidos esta temporada”, elogió José Mourinho, ex archienemigo de Pep.



Si los números son fríos como las palabras del portugués, otros especialistas le dan una mirada más cálida al último logro del estratega catalán. “Ganaron la Premier con un estilo que, quizá, no hemos visto antes. El legado de Guardiola no solo será para darle éxitos al Manchester City, sino para el fútbol inglés en general”, explicó el ex futbolista y hoy comentarista Gary Lineker.



El goleador de México 86 aclaró también que el ‘Pep Team’ todavía está en fase de crecimiento y para compararse con los históricos Manchester o Liverpool debe levantar la Orejona.



–Tareas pendientes–



Ya igualó la marca del United (1907-08, 2000-01) y el Everton (1984-85) como campeón más prematuro de la Liga inglesa con cinco fechas de anticipación, pero tiene tres récords más que puede batir. Con 87 unidades está a 8 de alcanzar al Chelsea 2004-05 de Mourinho y con dos victorias más igualará los 30 triunfos de los ‘blues’ de Conte de la temporada pasada. En goles convertidos, su producción de 93 tantos lo coloca a 10 del Chelsea 2009-10 de Ancelotti.



Como en España y Alemania, Guardiola no utilizó una varita mágica para convertir a los ‘citizens’ en un equipo demoledor. Además de darle una nueva identidad futbolística –la suya, la de la posesión y el juego posicional– con mucho trabajo, estableció normas de conducta que mejoraron el rendimiento de sus jugadores. No más Wi Fi en el vestuario para favorecer la integración de todo el plantel, y para generar ese ambiente de unidad obligó a los extranjeros a comunicarse en inglés. La dieta alimenticia o el césped de las canchas cortados a 23 milímetros son otros detalles que permiten que su fútbol se desarrolle bajo el ambiente propicio.



Guardiola polariza a los fanáticos. Algunos lo odian sin piedad, otros lo aman con devoción. Lo acusan de gastar más de 500 millones de euros con el Manchester City como si las plantillas del Real Madrid, Barcelona o PSG fueran más baratas. Lo real es que a este catalán que busca la perfección se lo juzga con la misma obsesión: debe ganar para seguir siendo bueno.