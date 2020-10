Manchester City, en el que debe ser el duelo más atractivo de la Premier League, se medirá ante Arsenal este sábado 17 de octubre en el Etihad Stadium.

Los ‘Citizens’ llega a este duelo, luego de empatar de visita ante Leeds United en un partido con mucha intensidad.

En tanto, Arsenal se impuso a Sheffield por 2-1 con goles de Saka y Pepe.

El centrocampista del Manchester City Kevin De Bruyne se perderá el choque del sábado ante Arsenal por la Premier League tras lesionarse en su paso por la selección de Bélgica, dijo el entrenador Pep Guardiola, que además sostuvo que el atacante Sergio Agüero avanza bien en su recuperación.

El habilidoso mediocampista fue sustituido en la segunda parte de la derrota de Bélgica 2-1 ante Inglaterra en Wembley el domingo y luego fue liberado del equipo nacional, que no especificó su lesión.

“La plantilla ha regresado un poco mejor que la vez anterior. Desafortunadamente Kevin está fuera, pero el resto de los jugadores regresaron bien”, dijo Guardiola a periodistas sobre la última fecha FIFA.

“No creo que sea mucho, pero los próximos partidos creo que estará fuera”, añadió el DT español sobre la extensión de la lesión de De Bruyne. “Pero veremos cómo evoluciona día a día”.

Guardiola tuvo mejores noticias sobre Agüero, el máximo goleador de la historia del City, luego de que el argentino regresara a los entrenamientos tras una lesión de rodilla en junio.

“Sergio está entrenando bien y estoy muy feliz de verlo en el campo después de tanto tiempo”, dijo el DT español. “Todo equipo necesita un delantero y hemos jugado sin él los últimos partidos”.

Gabriel Jesús sigue sufriendo una lesión muscular y Guardiola dijo que no se podía arriesgar y no sabía cuándo volvería al equipo, que no arrancó bien la temporada y solamente suma cuatro puntos en tres partidos en el torneo local.

¿Qué canales transmitirán el City - Arsenal?

Este apasionante partido se verá en exclusiva a través de la señal de ESPN para el continente americano. Cabe mencionar que en la web de El Comercio tendrás todos los detalles y minuto a minuto del juego.

Horarios en el mundo

Argentina: 1:30 p.m.

Bolivia: 12:30 p.m.

Brasil: 1:30 p.m.

Chile: 1:30 p.m.

Colombia 11:30 a.m.

Ecuador: 11:30 a.m.

Paraguay: 1:30 p.m.

Perú: 11:30 a.m.

Uruguay: 1:30 p.m.

Venezuela: 12:30 p.m.

México: 11:30 a.m.

España: 6:30 p.m.

Francia: 6:30 p.m.

Italia: 6:30 p.m.

Alemania: 6:30 p.m.

Estados Unidos (Florida): 12:30 p.m.

Estados Unidos: (New York): 12:30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 9:30 a.m.

Canadá: 12:30 p.m.

