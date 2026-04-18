El choque entre Manchester City vs Arsenal promete ser uno de los más atractivos de la jornada 33 de la Premier League y podría definir al próximo campeón de esta temporada. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos en la lucha por el título, en un tramo decisivo del presente curso.

Manchester City intentará hacerse fuerte en casa y suma 64 puntos, mientras que Arsenal buscará dar el golpe como visitante en un duelo directo que puede marcar el rumbo de ambos clubes en la tabla.

La rivalidad entre estos equipos garantiza un partido intenso, con figuras importantes en ambos planteles y mucha expectativa por parte de los aficionados del fútbol inglés.

¿A qué hora juegan Manchester City vs Arsenal HOY por Premier League?

El partido se disputará en los siguientes horarios:

Perú, Colombia, Ecuador: 10:30 a.m.

México: 9:30 a.m.

Argentina, Chile, Uruguay: 12:30 p.m.

España: 5:30 p.m.

¿Dónde ver Manchester City vs Arsenal EN VIVO por Premier League?

El partido será transmitido en distintas señales según el país:

Perú y Sudamérica: ESPN y Disney+

ESPN y Disney+ México: TNT Sports y HBO Max

TNT Sports y HBO Max Estados Unidos: Telemundo, NBCSN, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Peacock y SiriusXM FC

Claves del partido Manchester City vs Arsenal

Duelo por la fecha 33 de la Premier League .

Equipos que pelean por el título inglés.

Partido de alto nivel y rivalidad histórica .

Puede definir al próximo campeón.