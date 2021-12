Manchester City vs. Aston Villa EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 14 de la Premier League , este miércoles 1 de noviembre desde las 3:15 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Star Plus, Star+. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Los ‘Citizens’ buscarán su sexta victoria consecutiva cuando se midan con Aston Villa, donde milita el portero argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en Villa Park.

Manchester City vs. Aston Villa: horarios del partido y canales

México - 2:15 p.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 3:15 p.m. - Star+

Ecuador - 3:15 p.m. - Star+

Colombia - 3:15 p.m. - Star+

Bolivia - 4:15 p.m. - Star+

Venezuela - 4:15 p.m. - Star+

Paraguay - 5:15 p.m. - Star+

Chile - 5:15 p.m. - Star+

Argentina - 5:15 p.m. - Star+

Uruguay - 5:15 p.m. - Star+

Brasil - 5:15 p.m. - Star+, GUIGO, ESPN 2 Brasil, NOW NET y Claro

España - 9:15 p.m. - DAZN, Movistar+ y DAZN 1

Manchester City ha encadenado cinco triunfos al hilo, a costa de Brujas, Manchester United, Everton, PSG y West Ham. A los ‘Ciudadanos’ ahora se les parará al frente el Aston Villa.

El equipo dirigido por Pep Guardiola, que es segundo con 29 puntos, intentará sumar de a tres y deberá esperar un tropiezo del Chelsea (30) para trepar a la cima del campeonato.

En la rueda de prensa de la víspera al encuentro, Guardiola se refirió a la dura seguidilla de partidos que deberán afrontar en el último mes del año y valoró la forma de juego de su equipo.

“La forma en que lo hemos hecho hasta ahora ha sido excepcional. Estamos jugando excepcional. Tenemos el mes más difícil por delante, así que tenemos que continuar”, indicó.

Por otro lado, el catalán dio su opinión sobre el nuevo Balón de Oro que se llevó el argentino Lionel Messi.

“Nunca podemos decir que sea injusto que Leo Messi gane el Balón de Oro. Es demasiado bueno. Es un espectáculo, un buen negocio para hacer más entretenido el fútbol”, comentó.

Aston Villa (13° con 16 puntos) parece que recuperó la confianza con Steven Gerrard en el banquillo y ha empezado a enderezar su camino, con dos triunfos seguidos, frente a Brighton y Crystal Palace.

“Ganar partidos de fútbol siempre ayuda, en términos de las sensaciones en el entorno”, declaró Gerrard, que dejó el Rangers de Escocia y asumió el desafío de dirigir en Inglaterra.

Manchester City vs. Aston Villa: probables alineaciones

Aston Villa: ‘Dibu’ Martínez, Cash, Konsa Ngoyo, Mings, Targett, McGinn, Nakamba, Jacob Ramsey, Buendía, Watkins y Young, DT: Steven Gerrard.

Manchester City: Ederson, Walker, Ruben Dias, Stones, Cancelo, Gündogan, Rodri, Bernardo Silva, Mahrez, Gabriel Jesus y Sterling. DT: Pep Guardiola.