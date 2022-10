Borussia Dortmund se verá las caras ante Manchester City EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por la quinta jornada del grupo G de la Champions League . El partido entre clubes europeos se dará este martes 25 de octubre y aquí te contaremos todos los detalles.

El Manchester City visita al Borussia Dortmund en la quinta jornada de la fase de grupos de Liga de Campeones el martes, encuentro en el que Erling Haaland se reencontrará con sus excompañeros de equipo, con el objetivo de lograr el primer puesto del grupo.

¿A qué hora ver el Borussia Dortmund vs Manchester City?

Si vives en Colombia, Perú o Ecuador podrás seguir el partido desde las 14:00 horas, al igual que en México. Para Venezuela, Bolivia el horario será a las 15:00 horas.

En el caso de Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, la hora oficial de transmisión será desde las 16:00 horas. Finalmente, en España la hora oficial será a las 21:00 horas.

Con el pase a octavos garantizado gracias a sus 10 puntos, el City se aseguraría el primer puesto de la llave G si puntúa en esta penúltima jornada de la fase de grupos.

El atacante noruego Haaland, en forma luego de otro doblete el sábado, contra el Brighton en Premier League, se reencontrará con su exequipo alemán, que lograría empatar con los Citizens en caso de victoria en el Signal Iduna Park.

¿Qué canal transmite Borussia Dortmund vs Manchester City?

El partido de Borussia Dortmund vs Manchester City podrá ser visto por más de un medio de habla hispana. En el caso de Latinoamérica, la señal oficial la tendrá Star Plus. Por otro lado, para México estará HBO Max y con España será Movistar Plus.

Los jugadores de Pep Guardiola, que han dominado la fase de grupos con tres victorias en las primeras tres jornadas, concedieron un empate en su visita al Copenhague (0-0), colista de la llave con tan solo dos puntos.

Borussia Dortmund vs Manchester City: posibles alineaciones

Borussia Dortmund: Alexander Meyer; Thomas Meunier, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Raphael Guerreiro; Jude Bellingham, Salih Özcan, Giovanni Reyna, Marco Reus, Julian Brandt; Anthony Modeste. DT: Edin Terzic

Manchester City: Ederson; João Cancelo, Manuel Akanji, Rúben Dias, Sergio Gómez; Kevin De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Phil Foden, Erling Haaland, Jack Grealish. DT: Pep Guardiola.

Borussia Dortmund vs Manchester City: ubicación del partido