Por Rogger Fernández

vs EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Vitality Stadium por la fecha 37 de la . ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, martes 19 de mayo de 2026, a la 1:30 PM (hora peruana), que son las 3:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 12:30 PM de México y las 8:30 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN transmite el partido en Sudamérica mediante los cableoperadores DirecTV, Claro TV, Movistar TV, entre otros. Vía ONLINE, podrás ver el partido mediante Disney+ Premium.

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