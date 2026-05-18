Manchester City vs Bournemouth EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Vitality Stadium por la fecha 37 de la Premier League. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, martes 19 de mayo de 2026, a la 1:30 PM (hora peruana), que son las 3:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 12:30 PM de México y las 8:30 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN transmite el partido en Sudamérica mediante los cableoperadores DirecTV, Claro TV, Movistar TV, entre otros. Vía ONLINE, podrás ver el partido mediante Disney+ Premium.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.