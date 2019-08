Manchester City vs. Bournemouth: juegan por la Premier League | EN VIVO | ONLINE

Manchester City vs. Bournemouth EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido por la tercera jornada de la Premier League en el Vitality Stadium desde las 8:00 a.m. (horario peruano) con transmisión de ESPN 2.

El duelo entre Manchester City y Bournemouth será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del partido que define las posiciones en la Premier League.

Manchester City vs. Bournemouth se miden por la Premier League. (Foto: AFP)

A pesar de sumar cuatro victorias consecutivas en este escenario, los ‘Citizens’ tendrán una visita complicada este domingo 25 de agosto en el terreno de los ‘Cherries’, que iniciaron de buena forma esta temporada.

Manchester City también querrá quitarse la espina clavada en la jornada pasada. El equipo de Pep Guardiola tenía los tres puntos en el bolsillo ante Tottenham, pero una decisión del VAR anuló un tanto de Gabriel Jesus.

El estratega español tendrá a todos sus jugadores disponibles. Incluso a Oleksandr Zinchenko, quien había sufrido de problemas físicos contra los ‘Spurs’. Solamente Leroy Sane y Benjamin Mendy son bajas de largo plazo.

En la antesala, Guardiola alabó a uno de los futbolistas claves de la plantilla. “David Silva es uno de los jugadores más inteligentes, es un gran competidor. La Premier League no es fácil, y él lo hizo. Debe sentirse orgulloso”, declaró en conferencia de prensa.

Por su lado, los fanáticos del Bournemouth están ilusionados con el buen inicio del equipo: victoria en la casa de Aston Villa (2-1), en la fecha pasada, y empate contra el Sheffield United (1-1) en el estreno.

Eddie Howe, entrenador de los ‘Cherries’, ha destacado el nivel del City en la previa. “Miras a través de su equipo y tienen mucha calidad, así que tendremos a todos nuestros jugadores para permanecer tranquilos”.

Manchester City vs. Bournemouth: horarios del partido

Perú 9:00 a.m.

Ecuador 9:00 a.m.

Colombia 9:00 a.m.

México 9:00 a.m.

Bolivia 10:00 a.m.

Paraguay 10:00 a.m.

Chile 10:00 a.m.

Venezuela 10:00 a.m.

Argentina 11:00 a.m.

Uruguay 11:00 a.m.

Brasil 11:00 a.m.

España 4:00 p.m.



Manchester City vs. Bournemouth: posibles alineaciones

Manchester City: Ederson; Walker, Laporte, Otamendi, Zinchenko, Fernandinho, De Bruyne, David Silva, Bernardo Silva, Sterling, Agüero.



Bournemouth: Ramsdale; Smith, Cook, Aké, Daniels, Billing, Lerma, H. Wilson, Fraser, King, C. Wilson.



Manchester City vs. Bournemouth: ¿Cómo llegar al estadio?