Manchester City vs Brentford EN VIVO - Premier League: a qué hora juegan y dónde ver partido

Ver Manchester City vs Brentford EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Gtech Community por la fecha 21 de la Premier League. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 14 de enero de 2025, desde las 2:30 de la tarde (hora peruana), que son las 4:30 de Argentina y Chile, la 1:30 de México y las 3:30 de Bolivia y Venezuela. ¿Dónde ver? Disney Plus transmite en todo Sudamérica, a través de ESPN, mientras que TNT Sports pasa el juego en México y Peacock en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO