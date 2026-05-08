Manchester City vs Brentford EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio Etihad por la fecha 36 de la Premier League. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, sábado 9 de mayo de 2026, a las 11:30 AM (hora peruana), que son las 1:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 10:30 AM de México y las 6:30 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN transmite el partido en Sudamérica mediante los cableoperadores DirecTV, Claro TV, Movistar TV, entre otros. Vía ONLINE, podrás ver el partido mediante Disney+ Premium.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.