Manchester City vs. Brentford EN VIVO ONLINE EN DIRECTO en partido correspondiente a la fecha 24 de la Premier League . El encuentro se jugará este miércoles 09 de febrero en el Etihad Stadium a las 14:45 (hora peruana). La transmisión estará a cargo de la señal de ESPN y Star Plus (Star+).

Manchester City, único líder de la Premier League con 57 puntos, suma 14 partidos invicto. Su último resultado fue empate 1-1 ante el Southampton, pero el resto de encuentros solo fueron triunfos.

Por su parte, el Brentford necesita sumar para no acercarse a la zona de descenso. Por ahora están a 8 unidades, pero la estadística es negativa luego de sumar cuatro derrotas de forma consecutiva.

Ambos equipos se enfrentaron en 12 ocasiones por la Premier League. La superioridad en el historial es para el Manchester City, que suma cuatro victorias. El Brentford ganó dos veces y empataron solo en una oportunidad.

Manchester City vs Brentford: horarios del partido

Perú – 14:45

Colombia – 14:45

Ecuador – 14:45

México – 14:45

Venezuela – 15:45

Bolivia – 15:45

Chile – 16:45

Paraguay – 16:45

Argentina – 16:45

Uruguay – 16:45

Brasil – 16:45

En la previa del partido, los jugadores del Manchester City, Jack Grealish, Kyle Walker y Riyah Mahrez, fueron vistos en aparentemente un bar, lo que fue tomado con ironía por el técnico español Josep Guardiola: “Estoy muy enfadado porque no me invitaron y eso no me gusta. La próxima vez espero que me inviten y hagan la cena correctamente a las 8 en punto como han hecho”.

“El vídeo no mostró realmente lo que pasó. Fueron a cenar juntos, sobrios con sus amigos y gente del staff… nada más. En este caso, creo que fueron tratados injustamente, pero es lo que hay. Es a lo que están expuestos a día de hoy con las redes sociales”, agregó Guardiola.

Aunque no podrá jugar, el partido tendrá el agregado de la presencia del danés Christian Eriksen, quien es la reciente contratación del Brentford, luego de salir del Inter de Milán, debido a que en la Serie A no puede jugar debido a su complicación cardíaca.

Posibles alineaciones, Manchester City vs. Brentford

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Foden, Sterling.

Brentford: Raya; Ajer, Jansson, Pinnock; Canos, Norgaard, Onyeka, Jensen, Henry; Toney, Mbeumo.

