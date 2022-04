Manchester City vs. Brighton EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 30 de la Premier League, este miércoles 20 de abril desde las 2:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (española). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN Extra y Star+(Star Plus). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Dirigido por Pep Guardiola, Manchester City recibirá a Brighton, en una dura prueba para intentar mantener la ventaja con su más cercano perseguidor, Liverpool. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Etihad Stadium.

¿A qué hora se juega el Manchester City vs. Brighton?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 2:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 3:00 p.m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 4:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Manchester City vs. Brighton: canales del partido y cómo ver por TV

El Manchester City vs. Brighton será uno de los duelos más atractivos de la jornada de la Premier League. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Etihad Stadium y será transmitido para México, por Sky HD y Blue To Go Video Everywhere. En Sudamérica, la contienda se podrá ver por ESPN Extra y Star+(Star Plus), mientras que en Estados Unidos, el canal con los derechos es Peacock.

Manchester City vs. Brighton: así llegan los equipos

Los ‘Citizens’, luego de la contundente victoria de los ‘Reds’ sobre Manchester United el martes, bajaron de la cima y para ubicarse en el segundo casillero, con 74 puntos, dos menos que Liverpool. Para volver al primer lugar, el City está obligado a ganar.

El conjunto dirigido por Pep Guardiola buscará reencontrarse con el triunfo, después de dos empates y una derrota, esta última precisamente a manos de Liverpool, por semifinales de la FA Cup. Sumar de a tres es necesario, también para llegar con más motivación para el choque ante Real Madrid, por semifinales de la Champions League.

“El reto es el mismo que en las últimas dos semanas. Vamos a jugar cada partido una final para tener la oportunidad de jugar otra”, declaró Guardiola, en la rueda de prensa en la víspera del cotejo.

Por otro lado, Guardiola se refirió a Brighton, un adversario que le ha sabido jugar a Manchester City y lo ha complicado en más de una ocasión.

“No necesitan ganar a ‘Spurs’ y Arsenal para tener reconocimiento. Siempre que hemos jugado contra el Brighton de Graham Potter siempre he tenido elogio por su forma de jugar y hacer las cosas”, señaló el catalán.

Brighton, que viene de imponerse a Arsenal y Tottenham, se ubica en el décimo casillero, con 40 unidades. Las ‘Gaviotas’ están lejos de la zona de descenso y andan despreocupadas por ese tema.

Manchester City vs. Brighton: probables alineaciones

Manchester City: Ederson, Joao Cancelo, Ruben Dias, Laorte, Aké, De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva, Mahrez, Foden y Grealish. DT: Pep Guardiola.

Brighton: Sánchez, Veltman, Dunk, Cucurella, March, Gross, Moisés Caicedo, Mwepu, Trossard, Welbeck y Mac Allister. DT: Graham Potter.