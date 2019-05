Manchester City vs. Brighton EN VIVO vía ESPN: este domingo por el título de la Premier League | EN DIRECTO

Manchester City vs. Brighton EN VIVO ONLINE | SEGUIR AQUÍ se miden este domingo (9:00 am. EN VIVO ONLINE vía ESPN) por la última jornada de la Premier League en el The American Express Community Stadium.

Manchester City vs. Brighton EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Manchester City vs. Brighton este domingo 12 de mayo, por la jornada 38 de la Premier League, en The American Express Community Stadium, desde las 9:00 a.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

ESPN transmite este duelo para Sudamérica. En México y Centroamérica vía Sky HD. En Francia por RMC Sport 3. En Italia y Reino Unido por Sky Sport. Japón vía DAZN. En España por Movistar+. En Estados Unidos vía Telemundo Deportes y NBC Sports. Streaming por TalkSport Radio World.

Manchester City visita este domingo al Brighton en busca de una victoria que lo proclame campeón de la Premier League. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este duelo.

La escuadra del entrenador español Pep Guardiola tiene la primera opción al título y depende de sí mismo para alcanzar un objetivo que podría menguar en algo el fracaso en la Champions League.

Con 95 puntos en la clasificación, el Manchester City solo está uno encima del Liverpool que recibe en Anfield, el mismo día y a la misma hora, al Wolverhampton Wanderers.

Tras culminar la Premier, los dirigidos por Guardiola se enfocarán de lleno en la final de la FA Cup frente al Watford, a disputarse el próximo sábado 18 de mayo en el estadio Wembley, de Londres.

Manchester City vs. Brighton - horarios en el mundo



09:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

10:00 horas en Venezuela, Bolivia

11:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

16:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania



Manchester City vs. Brighton - alineaciones probables

Manchester City: Ederson Moraes, V. Kompany, K. Walker, A. Laporte, David Silva, İ. Gündoğan, O. Zinchenko, Bernardo Silva, P. Foden, S. Agüero, R. Sterling.



Brighton: M. Ryan, Bruno Saltor, S. Duffy, L. Dunk, Bernardo, D. Stephens, P. Grob, S. March, Y. Bissouma, G. Murray, A. Jahanbakhsh.