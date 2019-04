Manchester City vs. Brighton EN VIVO vía ESPN: en Wembley por semifinales de la FA Cup | EN DIRECTO

Manchester City vs. Brighton EN VIVO ONLINE este sábado (11:30 am. EN VIVO ONLINE vía ESPN) por las semifinales de la FA Cup en Wembley.

Manchester City vs. Brighton EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Manchester City vs. Brighton, este sábado 06 de abril, por las semifinales de la FA Cup, en el estadio Wembley, desde las 11:30 a.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

ESPN transmite este partido en Sudamérica. En México y Centroamérica por ESPN 2. En Alemania, Italia, España y Japón vía DAZN. En Francia por beIN Sports. En Estados Unidos por ESPN+. En Reino Unido vía BBC Sport Live.

Manchester City enfrenta este sábado al Brighton Hove & Albion en busca de su boleto a la final de la FA Cup. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este cotejo.

El equipo de Pep Guardiola, el único grande inglés con vida en este torneo, sale como gran favorito, no solo para superar esta llave, sino ganar el título de la FA Cup.



Manchester City enfrenta este sábado al Brighton por el boleto a la final de la FA Cup. (Foto: AFP)

Manchester City busca su segundo trofeo de la presente temporada, luego de quedarse con la Copa de la Liga. El club 'Citizen' es líder de la Premier League, solo un punto encima del Liverpool, con ocho victorias consecutivas. En tanto, el Brighton, decimoquinto clasificado, sufre para asegurar la permanencia.



Guardiola tiene dudas para su formación inicial en Wembley. El argentino Sergio Agüero, máximo goleador del equipo y de la Premier, mantiene las molestias que le impidieron jugar el miércoles contra el Cardiff.



Las lesiones de Fabian Delph y Oleksandr Zinchenko, obligan a Pep Guardiola a utilizar a Benjamin Mendy, quien vuelve tras recuperase de una lesión en un menisco.



Manchester City se impuso por 2-0 a Cardiff City por la fecha 33º de la Premier League. El duelo se dio en el Etihad Stadium (Video: YouTube)

Brighton viene de caer goleado 3-0 en campo del Chelsea, resultado que lo dejó en la casilla 15 con 33 puntos, cerca de la zona de descenso.

La otra semifinal, la disputarán el domingo Wolverhampton vs. Watford, clubes que vienen cumpliendo una destacada actuación en la Premier League (séptimo y octavo lugar).

Manchester City vs. Brighton - horarios en el mundo

10:30 horas en México

11:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

12:30 horas en Venezuela, Bolivia

13:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

17:30 horas en España, Italia, Francia, Alemania

19:30 horas en Catar y Arabia Saudita

00:30 horas del domingo en China

01:30 horas del domingo en Japón y Corea del Sur



Manchester City vs. Brighton - alineaciones probables

Manchester City: Ederson Moraes, Danilo, Aymeric Laporte, John Stones, Fernandinho, Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, Kyle Walker, Philip Foden, Leroy Sané, Gabriel Jesus.



Brighton: Matthew Ryan, Gaetan Bong, Bruno Saltor, Shane Duffy, Lewis Dunk, Dale Stephens, Davy Pröpper, Solomon March, Yves Bissouma, Florin Andone, Alireza Jahanbakhsh.