Manchester City vs. Brighton EN VIVO ONLINE vía ESPN 2: juegan por la Premier League

Manchester City vs. Brighton EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido por la jornada 4 de la Premier League en el Etihad Stadium desde las 9:00 a.m. (horario peruano) con transmisión de ESPN 2.

El duelo entre Manchester City y Brighton será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del partido que define las posiciones en la Premier League.

Manchester City vs. Brighton se miden por la fecha 4 de la Premier League. (Foto: AFP)

Los ‘Citizens’ desean imponer el estilo arrollador mostrado en las tres fechas iniciales de la competición liguera. El cuadro dirigido por Pep Guardiola recibirá en casa este sábado 31 de agosto al Brighton, que espera salir de un bache.

Manchester City, después empatar contra Tottenham en su estadio (2-2), tenía la obligación de sumar tres puntos en la jornada anterior. Los ‘Ciudadanos’ no tuvieron muchas complicaciones para superar al Bournemouth por 3-1.

John Stones y Gabriel Jesus serán revisados por el cuerpo médico para determinar si están listos para la acción. Los dos jugadores volvieron a entrenarse en el transcurso de la semana, luego de superar problemas musculares.

Manchester City superó al Bournemouth con goles de Sergio Agüero y Raheem Sterling. (Video: YouTube)

“Tiene un nuevo entrenador y han hecho algunos cambios. Jugarán con cinco atrás, por lo que son más agresivos en términos de alta presión y comienzan bastante bien”, aseguró Guardiola sobre su próximo rival.

De su parte, Brighton sorprendió en la casa de Watford en la primera fecha. Pero, los ‘Seagulls’ encadenaron dos compromisos sin victorias en casa: igualdad contra West Ham y derrota ante Southampton.

"Es emocionante y es un gran desafío que juegues contra el mejor equipo. Siempre es una oportunidad fantástica jugar contra los campeones, especialmente en su casa”, declaró el técnico Graham Potter sobre el duelo ante Manchester City.

Manchester City vs. Brighton: horarios del partido

Perú 9:00 a.m.

Ecuador 9:00 a.m.

Colombia 9:00 a.m.

México 9:00 a.m.

Bolivia 10:00 a.m.

Paraguay 10:00 a.m.

Chile 10:00 a.m.

Venezuela 10:00 a.m.

Argentina 11:00 a.m.

Uruguay 11:00 a.m.

Brasil 11:00 a.m.

España 4:00 p.m.



Manchester City vs. Brighton: posibles alineaciones

Manchester City: Ederson; Walker, Laporte, Otamendi, Zinchenko, Gündogan, Davis Silva, De Bruyne, Bernardo Silva, Sterling: Agüero.



Brighton: Ryan; Duffy, Dunk, Burn, Montoya, March, Stephens, Propper, Maupay, Trossard, Murray.



Manchester City vs. Brighton: ¿Cómo llegar al estadio?