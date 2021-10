Manchester City vs. Burnley EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 8 de la Premier League, este sábado 16 de octubre desde las 9:00 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Star+. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Acabada la fecha FIFA, vuelven las ligas domésticas en Europa. Y en Inglaterra, Manchester City buscará llegar a la cima, cuando se mida con Burnley. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Etihad Stadium.

Los ‘Citizens’ intentarán reencontrarse con la victoria, después del empate a dos con Liverpool en Anfield y también luego de la dura derrota a manos de PSG en la Champions League.

Manchester City, a estas altura del certamen, marcha en el tercer puesto, con catorce puntos, dos menos que el líder Chelsea. En medio de ‘Citizens’ y ‘Blues’ está Liverpool, con quince.

Para este compromiso, el cuadro dirigido por Pep Guardiola no podrá contar con Ferran Torres, a causa de una lesión. Tampoco estarán Gabriel Jesus ni Ederson, quienes el jueves estuvieron en el Brasil-Uruguay por Eliminatorias,

“Espero que puedan estar de vuelta ante el Brujas en la Liga de Campeones”, señaló Guardiola en rueda de prensa, pensando en el choque del martes por la competición europea.

Por otro lado, el estratega se refirió a su rival de turno. “El Burnley ha estado en la misma situación muchísimas veces y siempre sobrevive. ¿Por qué? Porque no se rinde. Por eso Sean Dyche es un entrenador excelente”, indicó.

En ese sentido, Guardiola no dudó en expresar su admiración hacia Dyche: “Soy un gran admirador. Siempre fiel a sus principios. Por eso lleva el tiempo que lleva en el equipo y tiene un nuevo contrato de varios años por delante”.

Manchester City tendrá al frente a Burnley, que viene de empatar con Leicester City y Norwich City en sus últimos dos partidos, y que se ubica en la decimoctava posición, con tres unidades.

Manchester City vs. Burnley: probables alineaciones

Manchester City: Steffen, Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo, De Bruyne, Rodri, Gündogan, Mahrez, Sterling y Grealish. DT: Pep Guardiola.

Burnley: Pope, Lowton, Tarkowski, Collins, Pieters, Lennon, Westwood, Cork, McNeil, Brownhill y Wood. DT: Sean Dyche.

