El choque entre Manchester City vs Burnley promete ser uno de los más atractivos de la jornada 34 de la Premier League y podría definir la suerte de los ‘citizens’ en su lucha por el título. El equipo de Pep Guardiola necesita un triunfo para seguir con opciones de salir campeón en la recta final de la temporada.

Manchester City intentará hacerse fuerte de visita y buscará los tres puntos tras la victoria en la jornada anterior sobre Arsenal (2-1). Con 67 puntos, está a solo tres unidades de los ‘gunners’ y con un partido menos. Dependen de sí mismos para campeonar.

Por su parte, Burnely lucha por no descender y necesita los puntos para salir de la parte baja de la tabla. El cuadro local es penúltimo con 20 unidades.

¿A qué hora juegan Manchester City vs Burnley HOY por Premier League?

El partido se disputará en los siguientes horarios:

Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 p.m.

México: 1:000 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay: 4:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

¿Dónde ver Manchester City vs Burnley EN VIVO por Premier League?

El partido será transmitido en distintas señales según el país:

Perú y Sudamérica: ESPN y Disney+

ESPN y Disney+ México: TNT Sports y HBO Max

TNT Sports y HBO Max Estados Unidos: Telemundo, NBCSN, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Peacock y SiriusXM FC

Claves del partido Manchester City vs Burnley

Duelo por la fecha 34 de la Premier League .

Manchester City pelea por el título inglés.

Partido de alto nivel y rivalidad histórica .

Puede definir al próximo campeón.