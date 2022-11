Manchester City vs. Chelsea EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este miércoles 9 de noviembre por la tercera ronda de la Carabao Cup a partir de las 3 p. m. (hora peruana). El encuentro se jugará en el Etihad Stadium.

Los ‘Ciudadanos’ llegan motivados a este partido tras una victoria agónica (2-1) sobre Fulham en la reciente fecha por la Premier League. De esa manera, se sitúan en la segunda casilla con 32 unidades y a 2 puntos del líder Arsenal.

Ahora, el elenco celeste está enfocado en el duelo ante Chelsea y Pep Guardiola pone en duda la presencia de Erling Haaland en este compromiso debido a que no se recupera al 100%. “Todavía no está perfecto. Ya veremos mañana (miércoles) y el sábado (vs. Brentford). Está mejorando”, señaló en conferencia de prensa.

“Lo importante es que el hueso no está roto, por lo que no hay daño, solo el ligamento está un poco dañado. No está perfecto en este momento, pero en una semana o 10 días puede pasar cualquier cosa”, añadió.

Manchester City vs. Chelsea: horarios

Perú: 3 p. m.

Ecuador: 3 p. m.

Colombia: 3 p. m.

México: 2 p. m.

Chile: 4 p. m.

Argentina: 4 p. m.

Uruguay: 4 p. m.

Por otra parte, Chelsea buscará la revancha en la presente temporada de la Carabao Cup. En la anterior edición, llegó a la final, pero perdió ante Liverpool.

Sin embargo, los ‘Azules’ llegan golpeados a este encuentro debido a que perdió ante Arsenal en la reciente fecha por la Premier League. Luego del partido, el DT Graham Potter expresó una autocrítica.

“Nos ha faltado calidad, pero el esfuerzo ha estado ahí y hoy hemos sido derrotados por el mejor equipo. Hemos resoplado, pero se ha visto la diferencia entre los dos equipos en cuanto a confianza, estructura y trabajo conjunto. Tenemos que utilizarlo como motivación para mejorar”, señaló en conferencia de prensa.

Manchester City vs. Chelsea: canales

Es importante mencionar que el encuentro entre Manchester City y Chelsea se transmitirá en exclusiva mediante las pantallas de ESPN y Star Plus.

Manchester City vs. Chelsea: posibles formaciones

Manchester City: Ortega, Lewis, Dias, Laporte, Gómez, Palmer, Rodri, Foden, Mahrez, Grealish y Álvarez.

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Chalobah, Koulibaly, Cucurella, Gallagher, Zakaria, Kovacic, Ziyech, Broja y Pulisic.