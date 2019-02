Manchester City vs. Chelsea EN VIVO: Horarios y cómo ver duelo clave por la Premier League

Manchester City vs. Chelsea EN VIVO ONLINE GRATIS: por la Premier League | Un partido con historias parecidas protagonizarán el Manchester Ciy y el Chelsea en el Etihad Stadium este domingo 10 de febrero desde las 11:00 horas (Perú y Colombia). Ambos equipos coinciden en este partido clave buscando recuperar el terreno perdido por su más cercanos rivales. El City quiere recuperar el liderato de la tabla, mientras que los 'Blues' volver a meterse en puestos de clasificación a la Champions League. Para ver fútbol en vivo, hay para elegir más de una opción, desde app móviles, canales de televisión y páginas webs como El Comercio, que le llevará a sus lectores todos los detalles y goles de dicho encuentro.

Por la fecha 26 de la Premier League, el Manchester City vs. Chelsea es el duelo estelar de la jornada del domingo. Para el City es imperativo lograr una victoria que lo regrese al primer lugar de la tabla, ocupado por el Liverpool (goleó 3-0 al Bournemouth) que sumó 65 puntos y, además, tiene un partido pendiente en el torneo inglés.

Con 62 unidades, el City tendrá frente al Chelsea la oportunidad de llegar a la cima de la Premier League por mejor diferencia de goles. Los 'Blues' viven una situación parecida. El Manchester United lo desplazó de la cuarta casilla (la última que clasifica a la próxima Champions League) tras derrotar (3-0) al Fulham.

El Chelsea marcha con 50 puntos y una victoria lo ayudaría a subir al cuarta lugar dejando atrás al United, que suma 51. En medio de esta disputa se encuentra el Tottenham con 57 unidades y buscando alejarse de los de abajo y pelear entre los líderes del campeonato.

Manchester City vs. Chelsea: ¿Quiénes serían los posibles titulares del partido por la Premier League? c

M. City: Ederson, Otamendi, Walker, Laporte, Stones, Silva, Fernandinho, Gundogan, Bernardo Silva, Agüero, Sané.

Chelsea: Kepa, David Luiz, Azpilicueta, Marcos Alonso, Christensen, Barkley, Jorginho, Kanté, Willian, Hazard, Higuaín.

Manchester City vs. Chelsea: ¿A qué hora es el partido?

México: 10:00 horas

Perú: 11:00 horas

Colombia: 11:00 horas

Ecuador: 11:00 horas

Estados Unidos: 11:00 horas (Nueva York, Washington, Florida, Chicago -1 hora, Nevada -3 horas, Los Ángeles -3 horas)

Venezuela: 12:00 horas

Bolivia: 12:00 horas

Argentina: 13:00 horas

Paraguay: 13:00 horas

Chile: 13:00 horas

Uruguay: 13:00 horas

Brasil: 14:00 horas

España: 17:00 horas

Italia: 17:00 horas

Francia: 17:00 horas

Japón: 01:00 horas (lunes 11 de febrero)

Manchester City vs. Chelsea: ¿Qué canales transmitirán el encuentro por la Premier League?

Argentina ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Australia Optus Sport

Bolivia ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Canadá Sportsnet World Now, Sportsnet Now, Sportsnet World

Chile ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

China Ssports Live, BesTV, Guangdong Sports Channel, PPTV Sport China, QQ Sports Live

Colombia ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

Costa Rica Sky HD

Ecuador ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

Francia RMC Sport 1, RMC Sport en direct

Alemania DAZN

Italia Sky Sport Uno, SKY Go Italia, Sky Sport Football

Japón DAZN, J Sports 4, SportsNavi Live

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Panamá Flow Sports 1, Flow Sports App, Sky HD

Paraguay ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

España Movistar+, #Vamos

Reino Unido BBC Radio 5 Live, BBC Radio Manchester, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League, SKY GO Extra

Estados Unidos SiriusXM FC, NBC Sports Live, Telemundo Deportes En Vivo, NBCSports.com, Telemundo, NBCSN

Uruguay ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

Manchester City vs. Chelsea: Últimos partidos del City

23/01/19 CDL Burton Albion 0 - 1 Manchester City

26/01/19 COF Manchester City 5 - 0 Burnley

29/01/19 PRL Newcastle United 2 - 1 Manchester City

03/02/19 PRL Manchester City 3 - 1 Arsenal

06/02/19 PRL Everton 0 - 2 Manchester City

Manchester City vs. Chelsea: Últimos partidos de Chelsea

19/01/19 PRL Arsenal 2 - 0 Chelsea

24/01/19 CDL Chelsea 2 - 1 Tottenham Hotspur

27/01/19 COF Chelsea 3 - 0 Sheffield

30/01/19 PRL Bournemouth 4 - 0 Chelsea

02/02/19 PRL Chelsea 5 - 0 Huddersfield Town