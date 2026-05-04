El choque entre Manchester City vs Everton promete ser uno de los más atractivos de la jornada 35 de la Premier League y podría definir la suerte de los ‘citizens’ en su lucha por el título. El equipo de Pep Guardiola necesita un triunfo para depender de sí mismo y salir campeón en la recta final de la temporada.

Manchester City intentará hacerse fuerte de visita y buscará los tres puntos tras clasificarse a la final de la FA Cup. Con 70 puntos, está a solo seis unidades de los ‘gunners’ y con dos partido menos. Dependen de sí mismos para campeonar.

Por su parte, Everton intenta escalar posiciones y pelear por la clasificación a un torneo internacional. El cuadro local marcha en el puesto 11 con 47 unidades hasta el momento.

¿A qué hora juegan Manchester City vs Everton HOY por Premier League?

El partido se disputará en los siguientes horarios:

Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 p.m.

México: 1:000 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay: 4:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

¿Dónde ver Manchester City vs Everton EN VIVO por Premier League?

El partido será transmitido en distintas señales según el país:

Perú y Sudamérica: ESPN y Disney+

ESPN y Disney+ México: TNT Sports y HBO Max

TNT Sports y HBO Max Estados Unidos: Telemundo, NBCSN, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Peacock y SiriusXM FC

Claves del partido Manchester City vs Everton

Duelo por la fecha 35 de la Premier League .

Manchester City pelea por el título inglés.

Partido de alto nivel y rivalidad histórica .

Puede se decisivo para Manchester Cityt en su lucha por ser campeón.