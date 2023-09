Este sábado 2 de septiembre, Manchester City vs Fulham en vivo y gratis: transmisión del partido por la jornada 4 de la Premier League. El encuentro iniciará a las 9:00 a.m. (hora local), en el Etihad Stadium, asimismo este se puede ver en ESPN y Star Plus. Recordemos que los dirigidos por ‘Pep’ Guardiola son los únicos líderes del máximo circuito inglés, con tres victorias al hilo. Por su lado los ‘Cottagers’ ocupan la decimosegunda posición con cuatro unidades.

Posibles alineaciones del Manchester City vs. Fulham

Manchestert City: Ederson, Lewis, Aké, Diaz, Walker, Rodri, Kovacic, Bernardo Silva, Foden, Grealish, Haaland.

Fulham: Leno, Tete, Diop, Bassey, Robinson,Lukic, Palhinha, Pereira, Wilson, Decordova-Reid, Jiménez.