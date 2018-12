Manchester City vs. Leicester EN VIVO ONLINE por la fecha 19 de la Premier League en el King Power Stadium desde las 10:00 a.m. y con transmisión de ESPN.

El duelo entre Manchester City vs. Leicester será uno de los más atractivos de la jornada programa en el Boxing Day. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en Premier League.

Alineaciones confirmadas:

El Manchester City sufrió una dolorosa caída en la jornada pasada y quedó a cuatro puntos del Liverpool, nuevo líder de la Premier League. (Foto: AFP)

Manchester City sufrió un duro golpe en la jornada del pasado fin de semana. El equipo de Josep Guardiola perdió en casa contra el Crystal Palace por 3-2. El resultado significó alejarse del líder Liverpool en la tabla de posiciones.

Los 'citizens', que sumaron la segunda derrota en esta campaña de la Premier League, tiene 44 unidades y se ubican en la segunda casilla. Mientras que los 'reds', únicos invictos del certamen, tienen 48 puntos.

La visita del Manchester City al King Power Stadium en el Boxing Day será complicada. Leicester City llegará motivado al choque por la victoria conseguida la jornada pasada en el campo de Chelsea por 1-0.

Pep Guardiola no podrá contar con Fernandinho en el cuadro titular debido a una lesión que también le impidió enfrentar al Crystal Palace. David Silva y Vincent Kompany todavía no están aptos para regresar a la acción.

Claude Puel, entrenador de los 'foxes', todavía no sabe si incluir a Jamie Vardy como inicialista. El delantero arrancó frente a los 'blues', pero viene un proceso de recuperación y no está al ciento por ciento.

Los casos de Matty James y Daniel Amartey son más complicados. Los dos jugadores de Leicester City estarán fuera de los campos por un tiempo prolongado.

Manchester City y los 'zorros' se vieron las caras el 12 de diciembre en los cuartos de final de la Copa de la Liga. El duelo terminó igualado 1-1 en los 90 minutos. En la tanda de penales, la victoria fue para los 'ciudadanos' por 3-1.

Manchester City vs. Leicester: horarios del partido

México 9:00 a.m.

Perú 10:00 a.m.

Ecuador 10:00 a.m.

Colombia 10:00 a.m.

Bolivia 11:00 a.m.

Argentina 12:00 m.

Chile 12:00 m.

Uruguay 12:00 m.

Paraguay 12:00 m.

España 4:00 p.m.



Manchester City vs. Leicester: posibles alineaciones

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Laporte, Zinchenko; Delph, Gundogan; Sterling, De Bruyne, Mahrez; Agüero.



Leicester: Schmeichel; Pereira, Morgan, Maguire, Chilwell; Choudhury, Mendy, Ndidi; Maddison, Gray, Vardy.