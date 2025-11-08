Ver Manchester City vs. Liverpool EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Etihad Stadium por la fecha 11 de la Premier League. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, domingo 9 de noviembre de 2025, a las 11:30 a.m. (hora peruana), que son la 1:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 10:30 AM de México y las 5:30 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten el partido para toda Sudamérica. Amazon Prime Video y TNT Sports lo pasan en México; DAZN y Movistar Liga de Campeones en España; y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

