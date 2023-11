Manchester City vs. Liverpool en vivo online se verán las caras por la fecha 13 de la Premier League. El encuentro se llevará a cabo el sábado 25 de noviembre en el Etihad Stadium, a partir de las 7:30 a.m. (hora local) y 9:30 a.m. (hora argentina). El partido se transmitirá en a través de ESPN y vía streaming por Star Plus. El conjunto dirigido por ‘Pep’ Guardiola pondrá a prueba su liderato ante los ‘Reds’ que se mantienen en la segunda posición, con solo un punto de diferencia.

