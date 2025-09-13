Ver Manchester City vs. Manchester United EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Etihad Stadium por la fecha 4 de la Premier League. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 14 de septiembre de 2025, a las 10:30 de la mañana (hora peruana), que son las 12:30 PM de Argentina y Chile, las 9:30 AM de México y las 5:30 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten el partido en Sudamérica. Caliente TV, FOX Sports y Amazon Prime Video lo pasa en México. Y en España lo televisa Movistar Plus y DAZN. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

