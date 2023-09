Manchester City vs Newcastle United en vivo se verán las caras este miércoles 27 de septiembre del 2023 por la Tercera Ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra en el estadio St. James’ Park. El partido entre ambos equipos iniciará a partir de las 2:00 p.m. (hora local) y 4:00 p.m. (hora de Argentina) y lo podrás ver por el canal de ESPN y vía streaming mediante Star Plus. De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo dando CLICK AQUÍ. Los ‘Citizens’ no han perdido ningún partido en la temporada y esperan seguir con la buena racha en este nuevo inicio de torneo.

VIDEO RECOMENDADO Manchester City vs Nottingham en vivo