Ver Manchester City vs. Newcastle EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el St. James Park por la semifinal de la Carabao Cup 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 13 de enero de 2026, a las 3:00 de la tarde (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina y Chile, las 2:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten en Sudamérica y México, mientras que Paramount+ lo pasará en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

