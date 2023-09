Este miércoles 27 de septiembre, Manchester City vs. Newcastle en vivo online se enfrentarán por la tercera jornada de la Carabao Cup, desde St. James’ Park. El encuentro está programado para iniciar a las 2:00 p.m. (Perú, Colombia y Perú) y 4:00 p.m. de Argentina. Los ‘citizen’ son los favoritos para llevarse cada competición que disputa, y esta no es la excepción. En la Premier League tiene un puntaje perfecto y en la Liga de Campeones logró una imponente victoria en el debut. Por su lado, las ‘Urracas’, a pesar del mal inicio de temporada, se ha recuperado en las últimas fechas. La transmisión de este partidazo se puede ver a través de ESPN, Star Plus, DAZN y Movistar+.

VIDEO RECOMENDADO Manchester City vs Newcastle en vivo online por la Carabao Cup.