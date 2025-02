Ver Manchester City vs. Newcastle United EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Etihad Stadium por la fecha 25 de la Premier League. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 15 de febrero de 2025, a las 10:00 de la mañana (hora peruana), que son las 12:00 PM de Argentina y Chile, las 9:00 AM de México y las 4:00 PM de España. ¿Dónde ver? Disney Plus transmite en Sudamérica, Max en México, Movistar+ en España y, Peacock y SiriusXM FC en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

