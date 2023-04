Este sábado 22 de abril, Manchester City y Sheffield United se verán las caras por la semifinal de la FA Cup , a partido único. El encuentro está programado para iniciar a las 10:45 a.m. (hora peruana) en el mítico estadio Wembley. Los dirigidos por ‘Pep’ Guardiola vienen motivados tras conseguir su boleto a las semifinales de la Champions League ante Bayern Múnich; por su lado, ‘The Blades’ se ubican en la segunda posición de la Championship (segunda división inglesa) y saldrán en busca del batacazo. El ganador de esta llave se enfrentará al triunfante del Manchester United vs. Brighton. El encuentro será transmitido por las señales de ESPN, Star Plus, DAZN y Sky Sports. Asimismo, podrás vivir el minuto a minuto a través de El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO Tras retirarse del fútbol profesional, Gerard Piqué vuelve a ser tendencia mundial tras la organización de una liga de fútbol 7 conformada por streamers.