Ver Manchester City vs Tottenham EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Tottenham Hotspur Stadium por la fecha 24 de la Premier League 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 1 de febrero del 2026, a las 11:30 de la mañana (hora peruana), que son la 1:30 AM de Argentina y Chile, las 10:30 AM de México y las 5:30 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmiten en Sudamérica; Sky Sports en México; Movistar+ y DAZN en España; ESPN Deportes y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

