Ver Manchester City vs. Tottenham EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Etihad Stadium por la fecha 2 de la Premier League 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 23 de agosto de 2025, a las 6:30 de la mañana (hora peruana), que son las 8:30 AM de Argentina y Chile, las 5:30 AM de México y las 1:30 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+, transmiten en Sudamérica, Tubi, Caliente TV, Amazon Prime Video y FOX en México, Movistar+ (Movistar LaLiga), DAZN y Amazon Prime Video en España y Telemundo y fuboTV en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

