Manchester City vs. Watford EN VIVO ONLINE vía ESPN 2: juegan por la Premier League en el Etihad Stadium

Manchester City vs. Watford EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido por la sexta jornada de la Premier League en el Etihad Stadium desde las 9:00 a.m. (horario peruano) con transmisión de ESPN 2.

El duelo entre Manchester City y Watford será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del partido que definirá las posiciones en la Premier League.

Manchester City vs. Watford se miden en la Premier League. (Foto: AFP)

Los ‘citizens’ buscarán recuperar los puntos perdidos la jornada anterior del torneo. El cuadro dirigido por Pep Guardiola recibirá en casa a los ‘hornets’, que levantaron un resultado de dos goles en contra.

Manchester City fue sorprendido por Norwich en la fecha pasada de la Premier League. Los ‘ciudadanos’ cayeron por 3-2. El resultado negativo ha dejado lecciones importantes para el español y todo el comando técnico.

“Es importante para mí escuchar lo que dicen porque me ayudan a encontrar una mejor solución, y después de ver el partido contra Norwich no me molestó la forma en que jugamos. Hay 99 puntos por jugar”, declaró el DT.

Guardiola confiará nuevamente en Fernandinho con zaguero central, ante las ausencias de John Stones y Aymeric Laporte por lesión. El mediocampista brasileño acompañará a Nicolás Otamendi en la defensa.

Por su lado, Quique Sánchez Flores debutó con una igualdad frente al Arsenal. Los ‘Gunners’ ganaban cómodamente por 2-0. Pero, la reacción de los ‘hornets’ permitió que se queden con un punto jugando en casa.

El DT de Watford tiene mucha expectativa por enfrentar a Manchester City. “Me encanta jugar contra los grandes equipos. Si tomas mi historial de jugar contra grandes equipos, me encanta preparar este tipo de partidos”, manifestó.

Manchester City vs. Watford: horarios del partido

Perú 9:00 a.m.

Ecuador 9:00 a.m.

Colombia 9:00 a.m.

México 9:00 a.m.

Bolivia 10:00 a.m.

Paraguay 10:00 a.m.

Venezuela 10:00 a.m.

Argentina 11:00 a.m.

Chile 11:00 a.m.

Uruguay 11:00 a.m.

Brasil 11:00 a.m.

España 4:00 p.m.



Manchester City vs. Watford: posibles alineaciones

Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Otamendi, Zinchenko, De Bruyne, Rodrigo, Bernardo Silva, David Silva, Sterling, Agüero.



Watford: Foster; Femenía, Dawson, Kabasele, Holebas, Doucouré, Capoue, Hughes, Cleverley, Deulofeu, Gray.



Manchester City vs. Watford: ¿cómo llegar al estadio?

Manchester City vs. Watford: minuto a minuto