Ver Manchester City vs West Ham EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Olímpico de Londres por la fecha 30 de la Premier League 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 14 de marzo de 2026, a las 3:00 de la tarde (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina y Chile, las 2:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney+ Premium transmiten en Sudamérica, Fox Sports en México, y Telemundo Deportes en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas poco confiables.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.