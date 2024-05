Manchester City vs Wolverhampton: sigue el partido que se disputa este sábado 4 de mayo, desde las 11:30 a.m. de Perú, Ecuador y Colombia, 13:30 de Argentina y Chile, en el Etihad Stadium. La transmisión se puede ver a través de ESPN en DirecTV y Star Plus en Sudamérica. Con todas las miradas puestas en el ajustado duelo por el título que mantienen el líder Arsenal y su inmediato perseguidor Manchester City, la 36ª jornada de Premier League presenta también partidos decisivos por los puestos europeos y la permanencia. Los ‘Gunners’, que comandan la tabla con 80 puntos, reciben al Bournemouth, obligados a ganar para seguir manteniendo a raya al City (2º, 79 puntos), que jugará horas después en su cancha contra el Wolverhampton con el comodín de tener un partido menos que su rival.