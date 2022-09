Manchester City es el principal candidato al título en la Premier League de Inglaterra y este sábado vuelve a mostrar su superioridad en el certamen, al vencer cómodamente al Wolverhampton (3-0). Uno de los protagonistas del cotejo fue Jack Grealish, aunque no solo por su gol, sino también por la dura falta que recibió por parte de Nathan Collins.

La impresionante escena ocurrió cuando las acciones sobre el Molineux Stadium se acercaba a los 33 minutos, curiosamente iniciada por el propio defensor de los Wolves. En su campo, presionado por Erling Haaland, el zaguero irlandés, incómodo sobre la línea lateral, realizó un despeje, pero no cortó la posesión de los ‘Citizens’.

El equipo de Pep Guardiola fue muy inteligente y, tras una serie de toques, Joao Cancelo habilitó, de forma aérea, a Grealish, por la banda izquierda. El talentoso volante esperó que la pelota bajara para poder controlarla, aunque su plan no progresó debido a la abrupta intervención de Collins.

Nathan, en un movimiento poco convencional, elevó peligrosamente la pierna derecha para patear el balón, pero no calculó bien y terminó ‘planchando’ el muslo del ‘10′ del Manchester City. El árbitro Anthony Taylor estaba cerca y no dudó en expulsar al defensor de Wolves, que no tuvo más remedio que aceptar la sanción. Afortunadamente, Jack no se lesionó y pudo seguir jugando.

¡TREMENDA PATADA DE COLLINS SOBRE GREALISH! El irlandés fue durísimo contra el 10 del City e inmediatamente vio la tarjeta roja en la #PREMIERxESPN.



📺 Mirá la #PremierLeague por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/zlTD5kIcyP — SportsCenter (@SC_ESPN) September 17, 2022

¿Cómo van Manchester City y Wolverhampton?

Con este triunfo, Manchester City se convierte en nuevo líder de la Premier League, al sumar 17 puntos, dejando atrás, momentáneamente, al Arsenal (15 de puntaje); mientras que Wolverhampton permanece en la casilla 16, con solo seis unidades (dos por encima de la zona de descenso).