Manchester City vs. Wycombe Wanderers chocan cara a cara por la tercera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra este martes 21 de septiembre desde la 1:45 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Movistar+, DAZN 1 y DAZN. Para ver fútbol en vivo como este encuentro tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Tras el tropiezo en la Premier League, los ‘Citizens’ tendrán la oportunidad de reencontrarse con el triunfo cuando reciban al modesto Wycombe Wanderers. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Etihad Stadium.

Manchester City vs. Wycombe Wanderers: horarios y canales

México - 1:45 p.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 1:45 p.m.

Ecuador - 1:45 p.m.

Colombia - 1:45 p.m.

Bolivia - 2:45 p.m.

Venezuela - 2:45 p.m.

Paraguay - 2:45 p.m.

Chile - 3:45 p.m.

Argentina - 3:45 p.m.

Uruguay - 3:45 p.m.

Brasil - 3:45 p.m.

España - 8:45 p.m. - Movistar+, DAZN 1 y DAZN

Manchester City hará su presentación en la nueva temporada de la Copa de la Liga después de empatar sin goles en el Etihad Stadium contra Southampton.

Pep Guardiola alineará a los jugadores jóvenes de la plantilla al tener por delante partidos duros contra el Chelsea (Premier) y el PSG (Champions), el próximo sábado y martes, respectivamente.

“Algunos jugadores pueden descansar para los juegos que tenemos por delante y sí, algunos jugadores de la Academia van a jugar”, confesó en la previa el entrenador del City.

La oportunidad para los jóvenes llega también a raíz de la serie de bajas en el equipo por sendas lesiones. En esa relación están Rodrigo, Aymeric Laporte, John Stones, Oleksandr Zinchenko e Ilkay Gundogan. Los que tampoco estarán son Ruben Dias y Joao Cancelo, que serán reservados para los duros desafíos que se avecinan.

Los de Pep Guardiola no saben lo que es caer en una eliminatoria de la Copa de la Liga inglesa desde hace casi cinco años. Más específicamente desde octubre del 2016. Desde entonces suman cuatro títulos.

Al frente estará el Wycombe Wanderers de la Tercera División, que tiene al inglés Adebayo Akinfenwa como una de sus principales figuras.

Manchester City vs. Wycombe Wanderers: probables alineaciones

Manchester City: Carson, Walker, Ake, Wilson-Esbrand, Mbete-Tabu, Palmer, Grealish, Lavia, Foden, Ferran Torres y Edozie. DT: Josep Guardiola

Wycombe Wanderers: Przybek, Ram, Tafazolli, Jacobson, Kaikai, Burley, Pendlebury, Obita, Scowen, Akinfenwa y Mehmeti. DT: Gareth Ainsworth.

VIDEO RECOMENDADO

El gol de Jack Grealish para el 4-2 de Manchester City vs. Leipzig. (Fuente: Fox Sports)

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...