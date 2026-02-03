La continuidad de Pep Guardiola en el Manchester City volvió a instalarse en el debate público inglés, pese a que su contrato se extiende hasta el final de la próxima temporada. Lo que hasta hace poco sonaba a pregunta prohibida empieza a abrirse paso en el Etihad: ¿está llegando a su cierre una de las etapas más largas y exitosas en la historia reciente del fútbol europeo? Con dos años por delante en el papel, en los pasillos del club ya se deslizan análisis y proyecciones para un eventual cambio de rumbo.

De acuerdo con información del Telegraph Football, la directiva citizen trabaja en un plan de contingencia ante la posibilidad de que Guardiola no continúe. Han sido casi diez años de dominio, títulos y una identidad futbolística inconfundible. Pero también de un desgaste que suele acompañar los ciclos prolongados. A esto se suman los resultados recientes, que encendieron algunas alarmas y aceleraron el debate interno sobre el futuro del banquillo.

Pep Guardiola. (Foto: AFP) / PAUL ELLIS

Dentro del abanico de posibles sucesores aparece Enzo Maresca como una de las alternativas más firmes. El italiano, conocedor del funcionamiento y la filosofía del club, integró el comando técnico del propio Guardiola durante la temporada 2022/23, el periodo más brillante de la etapa celeste. Aunque su salida del Chelsea fue abrupta, lo respalda el Mundial de Clubes 2025 que obtuvo con los blues.

Otro nombre con peso propio es el de Xabi Alonso. El español, símbolo del Bayer Leverkusen campeón de la Bundesliga, pertenece a la nueva generación de técnicos que combinan frescura, lectura táctica y una fuerte personalidad. Su pasado como jugador bajo las órdenes de Guardiola en el Bayern y su desvinculación del Real Madrid lo colocan en una posición expectante de cara a un eventual llamado del City.

Xabi Alonso se va de Real Madrid tras perder la Supercopa de España (Foto: Getty Images)

La lista la completa Cesc Fàbregas, quien desde el banquillo del Como se ha convertido en una de las sorpresas de la Serie A. Con un equipo que pelea zona de Conference League, el exmediocampista del Barcelona y Arsenal empieza a construir un nombre propio como entrenador. En círculos europeos se comenta que solo daría el salto si aparece una oportunidad seductora en la Premier League, escenario que podría abrirse ante una salida de Pep.

El momento deportivo del City también alimenta la conversación. El empate ante el Tottenham dejó al equipo a seis puntos del líder Arsenal en una Premier League más exigente que nunca. A pesar de haber estado dos goles arriba en la primera mitad, un doblete de Dominic Solanke en el complemento empañó una noche que pudo ser tranquila para los celestes.

En la Champions League, el panorama es algo más alentador: el City aseguró su clasificación directa a octavos, aunque con un traspié ante el Bodo/Glimt que lo obligó a ocupar el último cupo disponible. En la siguiente etapa, los dirigidos por Guardiola enfrentarán al ganador entre Real Madrid y Benfica, o al vencedor del cruce entre Bodo/Glimt e Inter de Milán. Un camino exigente que también podría influir en las decisiones sobre el futuro inmediato del técnico catalán.