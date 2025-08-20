El mercado de fichajes en Europa todavía no está cerrado y una sorpresa de último momento se prepara en la Premier League. Alejandro Garnacho rechazó una oferta millonaria del Bayern Munich y todo hace indicar que jugará en el Chelsea, según informó el periodista especializado en transferencias Fabrizio Romano.

Mediante sus redes sociales, Romano contó que el argentino le comunicó al Manchester United, su actual equipo, su deseo de jugar en el cuadro londinense. Por eso, desde el club le dijeron “no” al interés que el cuadro alemán había presentado en su jugador en los últimos días.

El United trata de sacar el máximo provecho económico a Garnacho, quien es uno de los talentos jóvenes más prometedores en la actualidad. Las conversaciones son Chelsea están avanzadas y el deseo del argentino de aterrizar en Stanford Bridge acelera el proceso.

Es cuestión de tiempo para cerrar el traspaso. Garnacho ya le ha comunicado a su entorno que Chelsea es su prioridad y desde el club confían en la voluntad del futbolista, quien está valorizado en 45 millones de euros.

Con 21 años, las cualidades de Garnacho encajan en la apuesta ofensiva del Chelsea. Allí, el argentino tendrá continuidad y podrá sostener una regularidad que había perdido en Manchester United, donde había dudas sobre su rol en el equipo. Eso sí,

🚨🔵 Chelsea are advancing in club to club talks for Alejandro Garnacho! Deal underway with Man United.



Excellent relationship between United CEO Berrada and Chelsea hierarchy.



Garnacho only wants #CFC and turned down an approach from Bayern in last 48h; no chance. pic.twitter.com/K7LHwECqFj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2025

