Manchester United: Alexis Sánchez, preocupado por su bajo rendimiento

Alexis Sánchez está preocupado porque los hinchas no han visto su mejor desempeño en Old Trafford, en momentos en que lucha por consolidarse esta temporada en el Manchester United.

El internacional chileno es una sombra del jugador que defendió al Arsenal, anotando sólo cinco goles en 37 partidos desde que fue traspasado al Manchester United en enero de 2018.

Alexis Sánchez cobra 2,3 millones de euros brutos mensuales. (Foto: Reuters) (Foto: Reuters)

"Me gustaría haber traído más alegría al club", dijo Alexis Sánchez a la BBC. Sí, me preocupa porque creo en mis habilidades como jugador, quiero mostrarlo".

Tras presentar problemas físicos bajo las órdenes del ex técnico del equipo José Mourinho, el atacante ha encontrado más problemas durante la etapa del entrenador interino Ole Gunnar Solskjaer.

"Él (Solskjaer) no he ha hablado mucho sobre lo que tengo que hacer en el campo, pero creo que soy un jugador experimentado, sé qué necesito hacer y qué no debería", dijo Alexis Sánchez.



Fuente: Reuters