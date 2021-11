Cristiano Ronaldo sintió la calidez de un amigo en Ole Gunnar Solskjaer, cuando volvió a Manchester United. Durante la primera etapa del portugués en Old Trafford, el noruego fue compañero del astro y, desde entonces, quedó una buena relación entre ambos. Por esa razón, el artillero recibió una agradable bienvenida por parte del entrenador.

Este lunes, unas horas después de confirmar la marcha del estratega, ‘CR7′ compartió un mensaje de despedida mediante las redes sociales. La máxima figura de la actual plantilla de los ‘Red Devils’, además de decirle adiós a un viejo amigo, expresó mucho cariño, respeto y le deseó lo mejor para un siguiente reto en su carrera.

“Ha sido mi delantero cuando llegué por primera vez a Old Trafford y ha sido mi entrenador desde que regresé a Manchester United. Pero, sobre todo, Ole es un ser humano excepcional. Le deseo lo mejor en lo que su vida le ha reservado. ¡Buena suerte, mi amigo! ¡Te lo mereces!”, manifestó Cristiano Ronaldo en sus perfiles oficiales.

Cristiano Ronaldo se despidió de Ole Gunnar Solskjaer. (Foto: Captura de Instagram)

En los meses que compartieron, Cristiano Ronaldo fue un jugador clave para conseguir victorias o rescatar empates en las rectas finales de los compromisos. La producción del luso bajo el mando de Solskjaer fue de nueve goles y dos asistencias entre la Premier League y la ronda de grupos de la Champions League.

La salida de Solskjaer

El despido de Solskjaer termina con tres años de dirección en el club inglés, donde llegó para sustituir como interino a José Mourinho en diciembre de 2018. Sin embargo, apenas tres meses después fue confirmado como técnico permanente y en sus años en el cargo ha llevado a los ‘Diablos Rojos’ a un subcampeonato de la Premier League, un tercer puesto y una final de la Europa League.

El sábado pasado, el noruego dirigió su último partido al mando de Manchester United. En el estadio Vicarage Road, los ‘Red Devils’ perdieron por 4-1 contra Watford y agravó la crisis en la interna de la institución. Entonces, la directiva acordó la salida del estratega de 48 a solo días de afrontar el compromiso con Villarreal por la Liga de Campeones.

“Voy a irme por la puerta grande, porque creo que todo el mundo sabe que he dejado todo por este club. Manchester United significa todo para mí. Desafortunadamente, no pude obtener los resultados que necesitábamos, por eso es hora de que me haga a un lado”, expresó Solskjaer en una entrevista con el canal del club.