Manchester United se quedó en el séptimo puesto con 51 unidades tras la derrota este sábado (1-0) ante Everton y, ahora, se ubica a seis puntos del cuarto lugar el cual clasifica a la UEFA Champions League. Al respecto, el portero David de Gea fue uno de los más autocríticos en los ‘Red Devils’.

El guardameta español reveló que el equipo no aprovechó que el cansancio del rival disputó un encuentro a mitad de semana. “Son las mismas palabras siempre. Sabíamos que teníamos que luchar. Jugaron el miércoles y sentíamos que estaban un poco nerviosos , pero aún así perdemos el partido. Así que es una desgracia para nosotros, para ser honesto. Deberíamos haber ganado”, mencionó para BT Sport.

De la misma manera, el arquero señaló que el equipo no estuvo fino de cara al arco. “El problema es que no creamos oportunidades adecuadas para marcar. No sé qué decir, la verdad. No hemos sido lo suficientemente buenos, no hemos sido lo suficientemente buenos. Eso está claro”, señaló.

“Va a ser muy difícil meternos entre los cuatro primeros (de la Premier League). Por supuesto que no tenemos la atmósfera perfecta. Pero mira, ellos estaban cansados, pero han peleado para ganar. Han tenido más ganas de eso que nosotros. No es aceptable. Muy triste perder hoy”, añadió.

Cristiano Ronaldo pidió disculpas a fanático

El ‘Comandante’ lanzó el teléfono de un hincha en el estadio Goodison Park tras la derrota de Manchester United. Luego de varias horas, el delantero portugués pidió disculpas al seguidor por su reacción.

“Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el juego bonito”, expresó Cristiano Ronaldo en un mensaje a su cuenta de Instagram.

Enseguida, ‘CR7′ se dirigió a la persona afectada en la cancha de los ‘Toffees’. “Me gustaría disculparme por mi exabrupto y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford como muestra de juego limpio y deportividad”, señaló la estrella de la selección de Portugal.