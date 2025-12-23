La Premier League se prepara para una nueva edición del Boxing Day este 26 de diciembre, que tendrá al Old Trafford como epicentro. El choque entre Manchester United y Newcastle será el único partido de la jornada. Este encuentro no solo pondrá a prueba el presente de ambos equipos, sino que también capturará la atención global en una fecha festiva.

Los “Red Devils”, situados en el séptimo lugar con 26 puntos, atraviesan un momento de irregularidad en la liga. Vienen de una derrota por 2-1 ante el Aston Villa, un vibrante empate 4-4 con el Bournemouth y una contundente victoria 4-1 frente al Wolves. A pesar de los altibajos, el equipo de Manchester cuenta con figuras como Bryan Mbeumo, su máximo goleador con 7 tantos, y Bruno Fernandes, uno de los motores creativos con 5 goles y valiosas asistencias.

Manchester United vs. Newcastle se enfrentan este viernes 26 de diciembre por la Premier League. / GLYN KIRK

Por su parte, las “Urracas” se ubican en la undécima posición con 23 puntos, mostrando una trayectoria igualmente irregular. Su reciente historial incluye un empate 2-2 con el Chelsea, un triunfo 2-1 sobre el Fulham en la EFL Cup, y una ajustada derrota 1-0 frente al Sunderland.

Este enfrentamiento adquiere una relevancia especial al ser el único partido del tradicional Boxing Day, una jornada que este año se ve modificada por cuestiones contractuales de televisión. La historia reciente favorece al Newcastle, que en sus últimos cinco duelos contra el United ha logrado cuatro victorias, incluyendo un 4-1 en su último choque en abril y un triunfo previo en el mismo Old Trafford.

Las cuotas de Betano para este partido son las siguientes:

Manchester United tiene 39% de probabilidades de triunfo y paga 2.45 en Betano.

El empate en el Old Trafford tiene 26% de probabilidades y paga 3.60.

La victoria de Newcastle tiene 35% de probabilidad y paga 2.75.

Si el partido tiene más de 2.5 goles, la Supercuota de Betano paga 1.65.