Napoli, líder de la Serie A para sorpresa de todos, tiene a Hirving Lozano como uno de sus principales figuras. El delantero mexicano pasa un buen momento y esto no habría pasado desapercibido por algunos de los equipos más importantes de Europa, uno de ellos el Manchester United.

Según los medios ingleses, en el United ya habría un acuerdo con el técnico italiano Antonio Conte para que sea el sucesor de Ole Gunnar Solskjaer, quien pese a por ahora mantenerse en su cargo, no tendría mucho tiempo en el banquillo de los ‘Red Devils’ que llegan de una dolorosa goleada por 0-5 ante el Liverpool.

Conte sería el encargado de llevar a Lozano al Manchester United en el próximo mercado de pases. El mexicano sería uno de los futbolistas con los que llegaría el entrenador campeón con el Inter de Milán la temporada 2020-2021, pero que dejó su cargo debido a problemas con los dueños del elenco italiano.

A diferencia de otras temporadas, el Manchester United tiene un equipo con futbolistas que pueden permitirle luchar la Champions League, sumado a la reciente incorporación de Cristiano Ronaldo, sin embargo, Solskajer todavía no encuentra un equipo sólido en ninguna de sus líneas.

Sumado a los problemas para consolidar un once, la prensa inglesa también indicó que hay rumores de malestar de algunos futbolistas del Manchester United, debido a que el DT no puede solucionar algunos problemas, como el que tendría Ronaldo con Mason Greenwood, de quien se dice no cede el balón a sus demás compañeros y prefiere rematar al arco.