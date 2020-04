Resentido por las lesiones en estos últimos meses, Paul Pogba volvió a dar que hablar este sábado tras su charla con la cuenta oficial del Manchester United sobre sus sensaciones ahora que ya está recuperado. El francés, figura de los ‘Red Devils’, desveló, además, su calvario.

En medio de su frustración, el centrocampista galo reconoció haber vivido malos momentos por culpa de la lesión que lo ha tenido alejado de las canchas de fútbol esta temporada. Asimismo, Pogba aseguró que solo piensa en volver a jugar en el United, con los que cursa ya su cuarta temporada.

“Llevo mucho tiempo frustrado. Ahora estoy casi listo y solo pienso en regresar y entrenarme a la vez que mis compañeros y todo eso. Nunca he pasado por algo como esto en mi carrera, así que me lo tomo de buena manera. Me dan más ganas de regresar y de hacerlo bien. Y demostrar cuánto amo en realidad al fútbol”, dijo el francés.

Lesionado del tobillo derecho a inicios de la campaña, Pogba insistió en que su recuperación va por buen camino. “Ya estoy entrenándome y tocando la pelota. Me he entrenado ya con los compañeros y estoy cada vez más cerca de volver”, aseguró el volante, en esta entrevista realizada poco antes del brote del coronavirus.

No la pasó nada bien. “Hay que tener mucha paciencia porque la lesión fue a principio de temporada, contra el Southampton, y estuve con ella mucho tiempo. Entrenando y jugando con ella. Después había una rotura y estuve dos meses sin jugar”, agregó Pogba.

“Estuve enyesado y me fue bien. Demasiado bien. El hueso creció y al volver jugué esos dos partidos ante Watford y Newcastle, y volví a sentir algo. Tuve que operarme. Ahora ya estoy bien. No siento nada”, sentenció el internacional francés.